Variante Covid, Toti: «Ho parlato col ministro, il vaccino non è in discussione»

Secondo il presidente della Regione, la versione mutata del Covid-19 sarebbe solo più contagiosa, ma <non ci sono evidenze di una maggiore aggressività in termini di sintomatologia>. Il consigliere scientifico del ministro Speranza Walter Ricciardi ha spiegato che l’agente patogeno ha evoluto la capacità di entrare più facilmente nelle mucose del naso. Secondo lui <Serve un lockdown subito> e sarebbero necessarie <misure più restrittive>

Per quanto riguarda la variante Covid, oggi pomeriggio il presidente Toti ha avuto una lunga telefonata con il ministro della salute Speranza che gli ha ribadito, spiegano in Regione, che il tema dell’efficacia del vaccino non è assolutamente messa in discussione e che non vi sarebbero evidenze circa una maggiore aggressività in termini di sintomatologia. <Ci sarebbe invece un contagio superiore che si stima intorno allo 0,4 di Rt. “Al momento – ha spiegato il presidente – non ci risultano segnalazioni di analisi in Liguria che certifichino la presenza della variante del coronavirus>.

Per Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro del Salute, <Serve un lockdown subito>. Lo ha detto intervenendo alla trasmissione <Un giorno da pecora> nel corso della quale ha criticato le misure decise dal Governo per le festività che lui giudica insufficienti, aggiungendo che <Servono misure di controllo della mobilità più continue e più lunghe. Io avrei adottato misure più restrittive, come hanno fatto Germania e Austria>.

Ha anche spiegato in che modo il virus si è evoluto migliorando le proprie capacità di propagarsi. <Le 3 mutazioni di cui si parla hanno dato al virus la capacità di penetrare meglio all’interno delle nostre mucose, in particolare attraverso il naso. Ora ha” davanti a sé “una porta facilitata, prima doveva scardinarla e adesso invece è più rapido. A Londra i contagi sono raddoppiati negli ultimi 3 giorni raggiungendo il record da febbraio. Lì non hanno imposto misure, come l’obbligo delle mascherine, per prevenire il contagio>.

