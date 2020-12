Morandi, la verità dei periti: tiranti corrosi, difetti costruttivi, scarsa manutenzione

La tempesta perfetta, un destino già scritto in costruzione, le cui conseguenze sono state il crollo del ponte che ha ucciso 43 persone. I periti del gip Angela Nutini scrivono della corrosione dei tiranti della pila 9 e di <carenze progettuali>, ma dicono anche a chiare lettere che se ci fossero stati i controlli adeguati la tragendia si sarebbe potuta evitare

I periti illustrano nella relazione del secondo incidente probatorio del <fenomeno di corrosione a cui è stata soggetta la parte superiore del tirante Sud- lato Genova della pila 9> e raccontano di un <processo di corrosione- è cominciato sin dai primi anni di vita del ponte ed è progredito senza arrestarsi fino al momento del crollo determinando una inaccettabile riduzione dell’area della sezione resistente dei trefoli che costituivano l’anima dei tiranti, elementi essenziali per la stabilità dell’opera>.

Ci sono state anche <carenze progettuali>, <mancanze di specifiche tecniche adeguate sulle guaine dei cavi e sulle modalità di iniezione>, <difetti costruttivi in fase di realizzazione>. Una situazione di rischio che è aumentato col tempo, ma che si è generato anche a causa di <carenze di controlli in fase di costruzione da parte della direzione dei lavori e della commissione di collaudo>. Parliamo degli anni ’60, ma gli agli errori in quella fase non bastano a giustificare il crollo assassino. Alla metà degli anni ’80 di poteva e doveva capire quanto stava accadendo. E, invece, i periti parlano di <mancata esecuzione di indagini specifiche necessarie per verificare lo stato dei trefoli dei gruppi primari così come raccomandato dal 1985> e di assenza di interventi di restauro e riparazione che avrebbero dovuto essere eseguiti nel tempo per riparare il tirante difettoso>.

Per gli esperti <La mancanza e/o l’inadeguatezza dei controlli e delle conseguenti azioni correttive costituiscono gli anelli deboli del sistema; se essi, laddove mancanti, fossero stati eseguiti e, laddove eseguiti, lo fossero stati correttamente, avrebbero interrotto la catena causale e l’evento non si sarebbe verificato>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...