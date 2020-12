Rapinano bicicletta da 4 mila euro, dopo 4 mesi rintracciati dai carabinieri

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i militari dell’Arma sono risaliti ai responsabili. Avevano costretto un turista a consegnare il prezioso velocipede

Lo scorso mese di agosto, a Riva Trigoso, una notte due sconosciuti hanno minacciato un 21 enne abitante nella provincia di Como e lo hanno costretto a consegnargli la sua bicicletta, del valore di 4.000 euro, allontanandosi. A seguito della denuncia i Carabinieri di Sestri Levante, al termine di attività investigativa, supportata anche dalla visione del sistema di sorveglianza cittadino, hanno identificato i due responsabili: un cittadino marocchino di 27 anni e il complice di 28 anni abitante a Riva Trigoso.

A seguito di perquisizione nelle rispettive abitazioni allo scopo di poter recuperare il velocipede, i Carabinieri hanno rinvenuto presso l’abitazione dello straniero 3 grammi circa di “marijuana”, poi sequestrata. I duesono stati deferiti in stato di libertà per “rapina in concorso”. Refurtiva non recuperata.



