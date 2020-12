Feste e zona rossa: ecco tutti i cantieri sulle autostrade dal 21 dicembre

Fino al 6 gennaio, interventi sul tronco di Genova per approfittare del traffico ridotto LA MAPPA

Ecco il piano generale di interventi sulle principali tratte della rete ligure con l’indicazione degli investimenti previsti, il quadro generale dei principali cantieri settimanali fino al 6 gennaio e i focus tratta per tratta con lente sul dove, quando e perché dei cantieri. In considerazione dei ridotti volumi di traffico, registrati anche nel corso degli ultimi giorni sulle autostrade liguri e dei bassi flussi previsti per le restrizioni anti Covid durante il periodo delle Festività, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, manterrà attiva la programmazione dei cantieri in corso sulle tratte A7, A10, A12 e A26 anche durante le feste, così da ottimizzare l’avanzamento dei lavori, con minimi riflessi sugli utenti. Le mappe interattive saranno consultabili anche sul canale Telegram dedicato alla Liguria e riportano gli interventi che potrebbero avere riflessi sulla viabilità, mentre le chiusure notturne programmate sono consultabili al link https://www.autostrade.it/autostrade-gis/previsioniLiguria.do?quando=4











