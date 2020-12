Pusher sprovveduto offre droga ai carabinieri, Arrestato

Oltre a cocaina e marijuana aveva con sé anche un coltello a serramanico

Ieri sera i Carabinieri di Carignano, in abiti civili, mentre passavano da piazza della Lepre, sono stati avvicinati da un uomo che ha offerto loro dello stupefacente. I militari dell’Arma, dopo essersi qualificati lo hanno fermato e identificato in X.R. 34 albanese, gravato da pregiudizi di polizia, senza fissa dimora. Il pusher è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di 2 grammi di “cocaina” 12 grammi di “marijuana” e un coltello a serramanico. Droga e coltello sequestrati. Lo straniero è stato arrestato per “spaccio di stupefacenti” e in attesa del rito direttissimo è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza del Comando.

Mi piace: Mi piace Caricamento...