Sabato 19 e domenica 20 dicembre via XX semipedonale, cambia il percorso dei bus

Amt informa che, a seguito della chiusura al transito veicolare di un tratto di via XX Settembre, dalle ore 12.00 di sabato 19 dicembre alle ore 20.00 di domenica 20 dicembre, le linee 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 39, 40, 42, 44, 46, 606, 607, 617, 618, 635, 685, 686, 687, N1 e N2 modificheranno il percorso. Il passaggio dei bus in via XX Settembre sarà consentito solo in direzione De Ferrari con transito a centro strada. All’altezza del Mercato Orientale verrà allestita una fermata attrezzata. La fermata via XX Settembre 2/Portoria sarà temporaneamente soppressa; verrà invece regolarmente effettuata la fermata di piazza De Ferrari.

Di seguito il dettaglio delle variazioni dei percorsi bus.

Linee 18, 18/, 39, 40,

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, via Dante, piazza De Ferrari dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 20

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, via Dante, piazza De Ferrari dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti in piazza De Ferrari, proseguiranno per via Dante, piazza Dante, via Macaggi, via Brigata Liguria, via Cadorna dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 35, 35/ e 635

Direzione ponente: i bus, giunti in via Fieschi proseguiranno per piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: percorso regolare.

Linee 36, 606, N1 e N2

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, via Dante, piazza De Ferrari dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza De Ferrari, proseguiranno per via Dante, piazza Dante, via Macaggi, via Brigata Liguria, via Fiume dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, proseguiranno per via Macaggi dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante, via Macaggi, via Brigata Liguria, via Cadorna dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 46 circolare

I bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante, dove effettueranno fermata provvisoria, transiteranno poi per via Macaggi dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 607

Direzione Ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, via Dante, piazza De Ferrari dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 618

Direzione Ponente: i bus, giunti in Via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, via Dante, piazza De Ferrari dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza De Ferrari, proseguiranno per via Dante, piazza Dante, via Macaggi, via Brigata Liguria, via Fiume dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 617, 685, 686 e 687

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante, dove effettueranno fermata provvisoria, transiteranno poi per via Macaggi, via Brigata Liguria, via Fiume dove effettueranno fermata provvisoria. Direzione levante: percorso regolare.

