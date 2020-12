Anestesisti, secondo Anaao Assomed in Liguria ne mancano 46

L’associazione dei medici dirigenti, descrive la situazione italiana come “drammatica”. Campania, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Molise sono al di sotto della media nazionale, alcune anche di parecchio. La nostra regione non è tra le peggiori ed è in linea con la media nazionale, ma, secondo l’associazione servono ancora poco meno di 50 assunzioni

Secondo l’associazione <La Liguria ha poco più di 1,5 milioni di abitanti. Nel 2018 il PLTI/AB era 12,1, nettamente al di sopra della media nazionale di 8,8. La regione Liguria ha incrementato del 19,4% i posti letto intensivi rispetto al 2018, portando il rapporto posti letto intensivi/100.000 abitanti a 14,4, in linea con la media nazionale di 14,5. Al momento dello studio le strutture sanitarie liguri si trovavano in grave difficoltà, in quanto i posti letto intensivi erano saturati al 45% con malati COVID, ben oltre la soglia di sicurezza del 30% indicata dal Ministero della Salute, con gravi ripercussioni sulla tenuta a breve termine del servizio sanitario regionale>.

<Se rapportassimo i ricoverati intensivi COVID al 4/12/2020 con i posti letto intensivi al 2018, avremmo un tasso di saturazione del 53,2% – spiegano ad Anaao Assomed -. Gli anestesisti necessari per far funzionare i nuovi posti letto di Terapia intensiva previsti dal DL “Rilancio” sono 34, ma considerando il saldo tra i pensionamenti e i nuovi specialisti, in questa regione si prevede un ammanco totale di 46 rianimatori>.

Sono drammatici i risultati nazionali dello studio Anaao Assomed sui posti letto di terapia intensiva utilizzati per l’emergenza Covid e sulla carenza degli anestesisti: in 15 regioni viene superato il limite di sicurezza del 30% e ancor più terribile è la situazione del personale specialista in anestesia e rianimazione. <Da almeno 4 anni i bandi di concorso per questa disciplina vanno semideserti, segno oggettivo di una grave penuria – spiegano all’associazione -. Aumentare di 3.500 i posti di Terapia intensiva, come stabilito dal DL “Rilancio”, significa aver bisogno di 2.800 nuovi rianimatori. Se si considera che il saldo tra neo-specialisti e pensionati quest’anno è negativo di 301 per gravi errori di programmazione sul numero di contratti di formazione specialistica accaduti negli ultimi 10 anni, ci si rende conto che non ci sono rianimatori sufficienti, non solo per garantire la assistenza richiesta dall’incremento dei posti di Terapia intensiva, ma nemmeno per coprire il naturale turnover legato ai pensionamenti. Pertanto, mancano ben 3.101 anestesisti per il funzionamento dei posti, vecchi e nuovi, di Terapia intensiva>.

L’analisi Anaao Assomed, regione per regione, dei posti letto di Terapia intensiva al 2018, dei posti attivati nel 2020 e dei rapporti con il numero di abitanti, confrontati poi con il numero dei ricoveri COVID, ha messo in risalto regioni virtuose e regioni da “bocciare”.

Lo studio si focalizza sulla reale efficacia delle misure adottate dal Governo, e declinate nelle varie regioni, nei confronti dei reparti più coinvolti nella gestione dell’infezione da COVID-19, le Terapie intensive, che hanno sempre rappresentato il fronte più caldo nella battaglia al virus. La paura più grande è la saturazione dei posti letto dei reparti di rianimazione, con l’inevitabile conseguenza di dover scegliere quali pazienti intubare e quali no.

<In Italia, a inizio mese, oltre il 40% dei posti letto di terapia intensiva era occupato da pazienti COVID, con punte regionali molto elevate (Lombardia 59%, Piemonte 57%). Non tutte le Regioni partivano dallo stesso livello di dotazione di posti letto quando è scoppiata la pandemia, segno di una grande eterogeneità tra regioni: il Piemonte ad esempio aveva 7,3 posti letto di terapia intensiva per 100.000 abitanti, la Liguria ne aveva 12,1; incredibilmente basso anche il dato della Provincia autonoma di Trento, con 5,9> aggiungono all’associazione dei dirigenti medici.

<Questo studio ha messo ulteriormente a nudo le criticità di un regionalismo differenziato e la mancanza di un forte coordinamento nazionale capace di certificare le reali capacità di risposta, in un ambito critico quale la dotazione di posti letto di Terapia intensiva, dei vari sistemi regionali italiani alla furia pandemica del Sars-CoV-2 – dicono, ancora, all’Anaao Assomed -. Una parte delle regioni aveva già, nel 2018, una carente disponibilità di posti letto intensivi rapportata alla popolazione, specie al Sud, e la pandemia ha disvelato ed amplificato le differenze esistenti. Ed i 3.500 posti letto aggiuntivi programmati dal DL “Rilancio”, ma senza prevedere il personale medico e infermieristico necessario per curare al meglio i pazienti che necessitano di cure intensive, sono verosimilmente rimasti sulla carta per circa il 50%. Alcune regioni, nonostante i posti letto falcidiati da piani di rientro per i deficit di bilancio, sono state capaci di aumentare la loro potenza di fuoco in risposta alla pandemia, a discapito, probabilmente, delle attività chirurgiche, che si sono viste depauperare le sale operatorie, trasformate in Terapie intensive COVID, fermando tutte le attività programmate, con gravi ripercussioni sulla salute pubblica. Altre, come Veneto e Sicilia, hanno dichiarato un aumento dei posti letto superiore al 100%, giocando sul concetto di letti attivi e letti attivabili, facendo crescere il denominatore ed abbassare la percentuale di saturazione dei posti letto di Terapia intensiva evitando rigide misure sociali di contrasto all’epidemia. L’effetto collaterale che si rischia è quello di incrementare i contagi, i ricoveri, anche in Terapia intensiva, e alla fine la mortalità. Peculiare il caso della Campania che a inizio pandemia dichiarava un numero di posti letto inferiore a quello del 2018 e, di conseguenza, una necessità di maggiori finanziamenti per raggiungere l’obiettivo assegnato dal DL “Rilancio”. Come dicono gli esperti, non esiste trade-off tra condizione economica e sanitaria. Inevitabilmente il peggioramento dell’una ha riflessi negativi sull’altra e viceversa. È importante saper guidare il vascello Paese tra i due scogli, come tra Scilla e Cariddi. L’esperienza concreta di questi giorni dimostra che ritardare scelte difficili in campo socio-economico, in un contesto di importante attività epidemica e circolazione del virus, ha costi pesanti in termini di salute che inevitabilmente alla fine avranno un riverbero negativo sull’andamento economico. Soprattutto nel regno dell’incertezza sull’attendibilità dei dati inficiata da persistenti e grossolane differenze tra le varie fonti ufficiali>.

