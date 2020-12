Fuga verso le riviere: code in autostrada, assalto alle prenotazioni per i treni

Per il timore delle chiusure per la dichiarazione zona rossa che dovrebbe essere ufficializzata già stasera, sono stati in tanti a partire dal nord

In A7 coda tra Genova Bolzaneto e Genova Bolzaneto per traffico intenso, in A10 coda di 4 km tra Pegli e Pra’. Coda di 3 km in A12, tra Nervi e Recco per gli interventi di bonifica dopo l’incidente di stamane. Chiuso il casello di Recco provenendo da Livorno.

Le prenotazioni dei treni, che viaggiano comunque al 50% di capienza per rispettare le norme anticovid, sono aumentate esponenzialmente. Fondamentalmente quelli diretti da nord a sud, ma anche quelli che raggiungono le riviere dal nord.

