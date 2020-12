Chiuso un circolo ricreativo per aver violato la normativa covid-19

Nella tarda serata di ieri i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno sanzionato un circolo privato di Pegli e un associazione sportiva dilettantistica di Albaro con relativa chiusura di 5 giorni del solo circolo per aver violato le prescrizioni anti covid-19.

Nel primo caso, una volante dell’U.P.G. ha notato un uomo entrare in un circolo ricreativo che stando alle attuali disposizioni anti-contagio avrebbe dovuto essere chiuso. Considerate anche le numerose auto parcheggiate nelle immediate vicinanze del locale, hanno deciso di entrare e approfondire il controllo.

Seduti ai tavoli vi erano 13 persone alcune intente a giocare a carte ed altre a consumare cibo e bevande.

Unico referente dell’associazione era un socio responsabile, un marocchino 32enne, che non è stato in grado di fornire nessuna tessera d’appartenenza ne per se ne per gli altri avventori.

I 13 ospiti, di età compresa tra i 71 e 27 anni, sono stati tutti sanzionati per la violazione della normativa anti contagio in quanto ad di fuori della propria residenza oltre l’orario previsto senza alcun valido motivo.

Al socio responsabile è stata comminata la sanzione amministrativa e la chiusura del circolo per 5 giorni.

Sono in corso accertamenti per verificare l’effettiva appartenenza al circolo delle persone presenti.

Alle 01.20 di questa notte altri poliziotti delle volanti dell’U.P.G., durante il servizio di controllo del territorio, hanno rilevato nei locali in uso ad un circolo sportivo, oltre ad alcune mancanze riguardanti la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande, anche la presenza di 24 persone che giocavano a carte.

Tutti i presenti, di età compresa tra i 25 e 82 anni, sono stati sanzionati in quanto il gioco delle carte per attività collegate a competizioni dilettantesche è comunque vietato dalle 22 alle 5 .

