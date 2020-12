Meteo Limet: neve in esaurimento dal pomeriggio e temperature in forte calo

Situazione: una saccatura colma di aria polare in quota con sistema depressionario annesso centrato sul Mar Ligure interesserà gran parte del nord ovest con nevicate nelle zone interne e pioggia sulla costa.

Lo dice Daniele Gallo dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: martedì 8 dicembre 2020

Avvisi: burrasca di tramontana negli sbocchi vallivi di Genova e Savona e nell’area di Capo Mele. Venti tesi o forti da nord-est altrove. Nevicate moderate su zone interne di Genova e Savona.

Cielo e Fenomeni: le prime precipitazioni interesseranno la nostra regione fino a metà mattinata. La pioggia cadrà in pratica su tutta la fascia costiera, mentre ci aspettiamo nevicate moderate nelle zone appenniniche. Quota neve: fino al piano sui versanti padani centro-occidentali, mentre sul lato marittimo attorno ai 300/400 m con possibilità di fiocchi più in basso nelle aree più fredde. Dalla tarda mattinata avremo un generale calo delle precipitazioni, che interesseranno comunque ancora soprattutto il Genovesato e il settore orientale, con la neve che cadrà in particolare in Val d’Aveto/Trebbia e comunque sui versanti padani centro-orientali. Quota neve in generale rialzo. In serata residue precipitazioni nelle valli interne del Tigullio e dello Spezzino.

Cumulate fino a 20-30 cm nella zona Beigua – Reixa e in Val Bormida, fino a 10-15 cm sulle Alpi Liguri, alta Val Trebbia, Val d’Aveto e alta Val di Vara.

Venti: forti fino a burrasca da nord negli sbocchi vallivi di Genova e Savona e nell’area di Capo Mele. Venti tesi o forti da nord-est altrove.

Mari: stirato sottocosta, molto mosso o agitato al largo.

Temperature: in forte calo

Costa: min +2/8°C, max +6/11°C

Interno: min -2/+2°C, max +2/5°C

