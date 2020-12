Meteo Limet, nevicate fino a 3-400 metri e temperatura in calo fino a -3 nell’entroterra

Situazione: un nocciolo di aria fredda di provenienza artica alimenterà una circolazione depressionaria sul Mar Ligure apportando nevicate a quote relativamente basse lungo il nostro entroterra.

Lo dice Daniele Laiosa dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 2 dicembre 2020

Avvisi: durante la notte tramontana in rinforzo sino a burrasca, in particolare negli sbocchi vallivi di Genova e Savona, area Capo Mele e Tigullio interno. Fino al primo mattino nevicate diffuse nell’entroterra fino a 3-400 m nelle valli interne savonesi e genovesi, oltre i 7-800 m a levante.

Cielo e Fenomeni: in prevalenza coperto, precipitazioni diffuse tra il debole ed il moderato interesseranno l’intero arco appenninico con abbassamento della quota neve durante la notte come da avviso. Lungo la costa piogge sparse, più intermittenti a ponente. Durante il pomeriggio fenomeni in esaurimento nell’interno, asciutto lato costa con tendenza ad aperture sul settore centro-occidentale.

Venti: settentrionali rafficati in rinforzo come da avviso. Nel corso del pomeriggio in decisa attenuazione a levante, rimangono sostenuti tra Voltri e Capo Mele.

Mari: agitato al largo sul settore centrale per onda formata da terra; da mosso a molto mosso altrove; mosso/ stirato sotto-costa lungo la Riviera di Levante.

Temperature: in deciso calo.

Costa: min +4/7°C, max +5/9°C

Interno: min -3/+1°C, max +0/5°C

