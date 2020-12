Covid: 349 positivi, 484 guariti e 19 morti tra i 72 e i 91 anni

3 persone in meno in terapia intensiva, 43 ricoverati in meno

Sono 349 i nuovi positivi registrati nelle 24 ore in Liguria. Sono stati 4.620 i tamponi effettuati, comprensivi di nuovi testati e persone già riconosciute positive e sottoposte a tampone per comprovare la guarigione. Aggiorneremo col dettaglio non appena sarà disponibile.



Di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 45

SAVONA (Asl 2): 50

GENOVA: 173, di cui:

• Asl 3: 137

• Asl 4: 36

LA SPEZIA (Asl 5): 70

Non riconducibili alla residenza in Liguria (ma riconosciuti positivi in Liguria): 11





