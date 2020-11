Violenza di genere, aumentano gli omicidi con vittime donne

Il dato è in controtendenza rispetto al totale degli omicidi. Il report del ministero dell’Interno in occasione della giornata internazionale della violenza contro le donne è l’occasione per fare il bilancio sul “Codice rosso”

L’analisi si apre con un bilancio ad un anno dall’entrata in vigore del cosiddetto “Codice rosso”, legge del 19 luglio 2019, n. 694, entrata in vigore il 9 agosto 2019 e che ha introdotto nuove fattispecie di reato e perfezionato meccanismi di tutela delle vittime, attraverso il potenziamento di strumenti d’indagine e dell’azione giudiziaria.

Prosegue allargando l’analisi statistica ai cosiddetti reati spia, vale a dire a tutti quei delitti che sono indicatori di violenza di genere (come i maltrattamenti in famiglia, lo stalking, la violenza sessuale), per concludersi con il più tragico dei dati rappresentato dagli omicidi di donne in cui viene evidenziato il movente ed il modus operandi.

Revenge porn

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

141 i reati su 10,06 milioni di abitanti in Lombardia, 33 in Liguria su 1,5 milioni di abitanti. L’incidenza è pari a poco meno del doppio (0,000014 casi per abitante in Lombardia, 0,000022 casi per abitante in Liguria). È evidente che, in proporzione, il fenomeno è molto più ampio nella nostra regione, dove l’incidenza delle donne sulle vittime totali è più alta di ben 5 punti percentuali (82% in Lombardia, 87 in Liguria).

In Italia, per quanto attiene specificatamente alle vittime, sono predominanti quelle di sesso femminile. Di queste, l’83% risulta maggiorenne, l’89% è di nazionalità italiana.

Violazione dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare

L’articolo 387 bis del codice penale, che ha introdotto il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, risulta la fattispecie più frequentemente commessa tra quelle di nuova introduzione.

Contempla anche i reati di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

Reati spia della violenza di genere

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un’analisi particolare deve essere dedicata ai cosiddetti reati spia, vale a dire tutti quei delitti che sono indicatori di violenza di genere, espressione dunque di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una donna in quanto tale: gli atti persecutori o stalking (art. 612-bis c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e le violenze sessuali (art. 609-bis, 609ter, e 609-octies c.p.).

Analizzando i reati commessi 8 nel periodo gennaio-settembre 2020 confrontato con l’analogo arco temporale del 2019, è emerso che, nel periodo 2020, l’andamento è altalenante, con numeri comunque inferiori rispetto a quelli dello scorso anno. Durante il lockdown, conseguente alla pandemia da Covid-19, si registra il minor numero dei reati in esame (a marzo 2.516 a fronte dei 3.319 di marzo 2019 e ad aprile 2.586 contro i 3.125 di aprile 2019).

A maggio, invece, si evidenzia un nuovo aumento delle tre fattispecie, che si mantengono pressoché costanti fino a luglio, quando si raggiunge il picco massimo (3.646).

Il numero dei reati, per il periodo 2020, si mantiene in generale inferiore rispetto all’anno precedente, ad eccezione dei mesi di febbraio e maggio, quando risulta superiore rispetto a quello dell’anno precedente.

Analizzando i tre reati singolarmente emerge che le tre le fattispecie durante il lockdown fanno registrare un calo, ad eccezione dei maltrattamenti, con un aumento a partire dal mese di maggio.

Le vittime

L’incidenza delle vittime di genere femminile degli atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenze sessuali, per il periodo gennaio-settembre 2020 si attesta su valori simili a quelli del periodo del 2019.

Un approfondimento sull’età delle vittime dei reati di specie, evidenzia come la maggior parte abbia un’età compresa tra 31 e 44 anni (37% nel periodo 2019 e 36% in quello 2020), seguono quelle tra i 18 e 30 anni (23% nel 2019 e 22% nel 2020). Nei primi nove mesi del 2019 e del 2020, la percentuale di vittime minorenni si attesta al 7%.

In merito alla nazionalità, la percentuale di vittime italiane oscilla tra l’81% del periodo 2019 e l’80% del periodo 2020.

Analizzando la nazionalità delle vittime straniere, emerge che sia nel periodo gennaio-settembre 2019 che in quello 2020 predominano quelle di nazionalità romena, seguite da quelle di nazionalità marocchina, albanese e ucraina.

Gli autori

L’analisi sugli autori dei reati di specie evidenzia come, in entrambi i periodi di riferimento, la maggior parte di loro abbia un’età compresa tra 31 e 44 anni (39%), seguono quelli di fascia più elevata (tra i 45 e i 54 anni, 24% nel 2019 e 23% nel 2020) e quelli tra i 18 e 30 anni (19% nel 2019 e 20% nel 2020). Nei primi nove mesi del 2019, soltanto l’1% risulta minorenne; il 2% nell’analogo periodo del 2020.

In merito alla nazionalità, la percentuale di autori italiani è rimasta immutata nei due periodi (74%).

Analizzando la cittadinanza degli autori stranieri, emerge che sia nel periodo gennaio-settembre 2019 che in quello 2020 predominano gli autori di nazionalità romena, seguono quelli di nazionalità marocchina, albanese, tunisina e nigeriana.

Omicidi volontari di donne

L’analisi sugli omicidi volontari è stata strutturata sia per il biennio 2018/2019 che per i periodi gennaio-settembre 2019/2020. L’approfondimento dei dati evidenzia una diminuzione generale degli omicidi, che nel 2018 ha fatto registrare 358 casi e, nel 2019, 315 (-12%); stesso andamento si registra nei periodi parziali quando, a fronte di 244 eventi nel periodo 2019, si passa ai 211 di quello 2020 (-13,5%).

Presentano un andamento analogo anche gli omicidi con vittime di sesso femminile, che passano dai 141 del 2018, ai 111 dell’anno seguente. Trend diverso, invece, per il periodo gennaio – settembre, che fa registrare 82 episodi delittuosi nel 2019, e 88 nel medesimo periodo di quest’anno (+7,3%).

Nell’ambito familiare/affettivo, durante il biennio, il numero dei reati subisce una diminuzione nel 2019, con 151 episodi a fronte dei 160 dell’anno precedente (-5,6%). Identici, invece, i casi nei due periodi (110).

Di tutte le vittime in ambito familiare/affettivo, quelle di sesso femminile seguono il trend generale negli anni 2018 e 2019, passando da 111 a 94 (-15,3%). Al contrario, invece, per i periodi gennaio-settembre ove si registra un aumento del 13,2% nel 2020 (da 68 a 77).

Le donne uccise in ambito familiare/affettivo sono vittime, nella maggior parte dei casi, di partner o ex partner, sia nel biennio, che nei periodi gennaio-settembre 2019/2020.



Negli altri casi risultano uccise per mano di genitori o figli (19% nel periodo 2019 e 28% nel periodo 2020).

Rilevante per l’analisi del fenomeno è l’incidenza delle vittime di genere femminile.

In linea con la diminuzione degli omicidi registrata nel biennio, anche l’incidenza delle vittime donne in ambito familiare/affettivo si contrae (dal 69% del 2018 al 62% del 2019).



Quella delle donne uccise in ambito familiare affettivo da partner ed ex partner invece aumenta (dal 68% al 72%).

Il trend dei due periodi (gennaio-settembre 2019 e gennaio-settembre 2020) mostra invece un aumento dell’incidenza delle vittime donne in ambito familiare/affettivo (dal 62% al 70%), e, relativamente alle donne uccise da partner ed ex partner nel medesimo ambito, una diminuzione (dal 74% del 2019 al 69% del 2020).



Analisi periodi gennaio-settembre 2019-2020

Esaminando l’andamento mensile degli omicidi volontari nei due periodi di analisi, emerge un trend altalenante, sia per gennaio-settembre 2019 che per gennaio-settembre 2020.

In particolare, nel periodo 2019 la punta massima è stata raggiunta nel mese di marzo (38 omicidi) e la soglia minima nel mese di giugno (20 omicidi), mentre, nel medesimo periodo del 2020, gli omicidi si riducono tra febbraio (16) ed aprile (18), per poi aumentare di poco a maggio (20), e più sensibilmente a giugno, con le riaperture, quando viene raggiunto il picco di 32 episodi.

Per quanto concerne il movente, nel 2019, il 30% delle donne sono state uccise per motivi passionali, il 29% per lite/futili motivi.

Nel 2020, invece, l’omicidio per lite/futili motivi è predominante (40%).

Per quanto attiene al modus operandi, nel 2019, così come nel 2020, si rivela preminente l’uso di armi improprie negli omicidi volontari di donne avvenuti in ambito familiare/affettivo (30 omicidi).

Sia nel 2019 che nel 2020 il modus operandi è riconducibile in prevalenza all’uso di un’arma impropria (come un coltello, un’utensile da lavoro).

Seguono l’uso di un’arma da fuoco (23 omicidi nei primi 9 mesi del 2020 e 11 nello stesso periodo del 2019), l’asfissia (soffococamento/strangolamento), le percosse, l’avvelenamento.

Autori

Per quanto concerne l’età degli autori, la maggior parte di loro ha un’età compresa tra 31 e 44 anni in entrambi i periodi (39% nel periodo 2019 e 25% in quello 2020). Seguono nel periodo 2019 (25%) quelli di età maggiore (45 – 54 anni), mentre sono di età inferiore (18 – 30 anni) gli autori del periodo 2020 (21%). Gli autori minorenni risultano soltanto l’1% nei primi nove mesi del 2019, mentre non i registrano omicidi commessi da minori nello stesso periodo del 2020.

Esaminando la nazionalità degli autori, emerge una netta prevalenza di quelli italiani, che rappresentano oltre il 70% in entrambi i periodi. Per quanto riguarda gli autori stranieri, quelli di nazionalità marocchina sono prevalenti, seguiti da quelli di nazionalità romena, in entrambi i periodi. Nel 2019, troviamo autori di nazionalità serba, bosniaca e tunisina, mentre, nel 2020, ucraina e cinese.

Vittime

Un approfondimento sull’età delle vittime evidenzia come la maggior parte di esse abbia un’età compresa tra 31 e 44 anni nel periodo 2019 (36%), mentre in quello 2020 l’età è superiore ai 65 anni (30%). Seguono nel periodo 2019 (24%) quelle di età compresa tra i 18 e i 30 anni, mentre nel 2020 troviamo la fascia d’età 31-44 (28%). Non si registrano vittime minorenni nei due periodi in esame.

Analizzando la nazionalità delle vittime appare evidente la netta prevalenza di quelle italiane, che rappresentano l’80% nel periodo 2019 e il 77% in quello 2020.

Tra le vittime straniere, nel periodo 2019, troviamo donne di nazionalità marocchina e moldava; nel 2020, invece donne di nazionalità polacca, romena e ceca.

