Solleva per una gamba un bimbo di 2 anni e minaccia di gettarlo a terra per evitare la sanzione Covid

L’uomo è stato fermato dalla Polizia Locale che provvederà a denunciarlo, segnalarlo al Tribunale dei minori e a sanzionarlo

Questo pomeriggio, in piazza Caricamento, un uomo senza mascherina è stato avvicinato dalla Polizia locale. Gli agenti, al suo rifiuto di indossare il dispositivo di protezione individuale obbligatorio per legge all’aperto, ha dato in escandescenze e, quando è arrivata la moglie con un bimbo di due anni, lo ha alzato prima per una gamba, poi per il colletto, minacciando di sbatterlo a terra. Gli agenti sono stati circondati dalle persone presenti nella piazza e hanno chiamato i rinforzi. Sono riusciti a far desistere l’uomo che è sarà denunciato oltre che sanzionato. Sarà segnalato anche al Tribunale dei Minori per il comportamento nei confronti del minore.

Mi piace: Mi piace Caricamento...