Bucci: «Ieri 82 sanzioni, i tanti genovesi corretti convincano quelli che non collaborano»

Domani e domenica scogliere e e lungomari non accessibili. Controlli nel resto della città. Il Sindaco: <Ci saranno molti controlli. Si può andare in giro, ma rispettando norme e distanze>

<Domani e domenica possono essere un fine settimane di gioia, felicità, divertimento per tutti e rispetto delle norme perché la curva dei contagi non sia ripida verso l’alto, ma anzi scenda verso il basso – ha detto il Primo cittadino -. Aiutateci a convincere quella piccola parte di genovesi che non collabora>.

<Non è vietato fare shopping – ha aggiunto Bucci -. Anzi, bisogna aiutare le aziende genovesi, ma bisogna farlo rispettando le regole>.

