Rapina con spaccata alla gioielleria Cicala di Pegli

Auto lanciata quattro o cinque volte contro la vetrina blindata, che è andata in mille pezzi

Sul posto, in via Martiri della Libertà, è arrivata la polizia che sta facendo rilievi. Il proprietario, Antonio Cicala, è con i poliziotti all’interno dell’esercizio commerciale per quantificare l’entità del valore delle cose rubate. Ingenti anche i danni. È successo poco prima delle 4:30.

Cicala non abita molto lontano e, racconta, si è precipitato in gioielleria, ma i malviventi erano già fuggiti.

Articolo in aggiornamento

