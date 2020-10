Covid, si va verso chiusura nazionale alle 18 ***

Secondo indiscrezioni romane, l’intenzione del Governo è quella di procedere alla chiusura in tutte le regioni (o in quelle maggiormente interessate dall’aumento dei contagio) alle 18 e fino al mattino di una serie di attività

Una misura simile a quella presa già ieri in Piemonte, in accordo tra il presidente della Regione Cirio e il Governo.

AGGIORNAMENTO

Pare certa la chiusura alle 18 per palestre, piscine e sale giochi e anticipo dell’orario di chiusura per bar e ristoranti. Di questo hanno parlato stamane il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza. Non sarebbe, però, previsto il divieto di circolazione.

Ancora in forse e non previsto nell’immediato il divieto di spostamento tra Regioni.

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...