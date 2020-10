Polizia locale, venerdì sera 34 sanzioni a chi non ha usa la mascherina nel centro storico

Oltre alle sanzioni per inosservanza al decreto Covid, elevate anche 3 sanzioni per ubriachezza e 3 a persone che circolavano in area vietata con bottiglie in mano

Servizio di controllo da parte del personale del reparto Giudiziaria e del reparto Sicurezza Urbana, venerdì sera, nel centro storico. Sono state 34 le sanzioni per la violazione delle misure dal DPCM Covid per omesso o errato uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 3 le sanzioni per le violazioni previste dall’art. 688 c.p. per manifesta ubriachezza; altre 3 le sanzioni per le violazioni previste dal regolamento di polizia Urbana per consumo bevande in contenitori di vetro o lattine.

