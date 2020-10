Spaccata alla Louis Vuitton. Un arresto della Polizia alle 3 e mezza del mattino

Inseguimento nelle vie della città. I malviventi hanno spruzzato la schiuma di un estintore per mettere in difficoltà gli agenti alla guida. Diciottenne in manette per furto aggravato in concorso e per resistenza a pubblico ufficiale

Nella notte la Centrale Operativa è stata informata di una spaccata avvenuta presso il negozio Louis Vuitton. Visionando le immagini del sistema di videosorveglianza si è accertato che il furto era stato perpetrato da almeno quattro soggetti a bordo di due vetture, una Skoda e una Megane Renault con le quali hanno sfondato la vetrina e preso la merce all’interno. È stata diramata la nota di ricerca e, cercando di ricostruire la probabile via di fuga dei malfattori, una volante dell’UPG ha intercettato i veicoli in via Merano. Ne è nato un faticoso e difficile inseguimento tra diverse Volanti e i fuggitivi che, utilizzando due estintori, hanno nebulizzato la schiuma per rallentare e confondere gli operatori. Nonostante ciò gli equipaggi, sono riusciti ad avvicinare uno dei veicoli che ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro il guard rail. I due occupanti si sono separati, ma gli operatori sono riusciti a bloccare il moldavo che, tra l’altro, è stato trovato in possesso di una bomboletta spray al peperoncino illegale e per questo è stato anche denunciato.

A bordo della Skoda, risultata rubata a Torino nello scorso mese di maggio, sono stati rinvenuti i due estintori e attrezzi atti allo scasso.

Stanno continuando le ricerche dell’altra auto con i fuggitivi e la refurtiva.

