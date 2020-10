Comincia al Ducale il Festival Limes. Stasera il presidente Conte

Il titolo dell’edizione è “Occidenti contro”. La conversazione tra il direttore di Limes Lucio Caracciolo e il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Stasera, venerdì 16 ottobre, alle ore 20. Quasi tutti i posti in presenza degli appuntamenti del festival sono esauriti, ma si può seguire in streaming

In apertura del VII Festival di Limes, venerdì 16 ottobre il direttore di Limes Lucio Caracciolo conversa con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull’Europa e sul posizionamento del nostro paese nel contesto occidentale, con particolare riferimento alle sfide più immediate che ci attendono.

Questo incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Limes e su quello di Palazzo Ducale.

Appuntamento venerdì 16 ottobre h19.45 presso Palazzo Ducale, in piazza Giacomo Matteotti 9, Genova.

Tutti gli eventi del Festival di Limes sono a ingresso gratuito, ma i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione. Clicca su questo link per prenotarti

Per partecipare a questo incontro è inoltre obbligatorio l’utilizzo della mascherina ed è raccomandato arrivare almeno 30 minuti prima dell’inizio. Clicca qui per conoscere le ulteriori norme in vigore a Palazzo Ducale per contrastare l’emergenza Covid-19.

QUI IL LINK AL PROGRAMMA

<Occidente è parola chiave della geopolitica – dicono a Limes -. Spartiacque identitario dalla potente forza evocativa, legato a un’idea di civiltà dalle antiche radici, oggi interpretato e usato in diversi modi dalle maggiori potenze. In particolare dagli Stati Uniti, che se ne intestarono la guida durante la guerra fredda in contrapposizione all’Oriente “rosso” sovietico e/o cinese. Come sta mutando l’idea regolativa di Occidente nel turbine creato dall’emergenza coronavirus che ciascuno cerca di virare a proprio vantaggio? Ha ancora senso oggi parlare di Occidente, al singolare? Gli americani ci credono ancora, ed eventualmente come riconfigurano l’identità occidentale nel mondo d’oggi? In che modo e misura noi italiani siamo occidentali? Che cosa resta della partizione fra europei occidentali e orientali, nel continente ridisegnato dal possibile ritorno della Germania nella storia? Come ci rapportiamo oggi alle potenze non o anti-occidentali, quali Russia, Cina, Turchia, e come queste vedono l’Occidente? Tre giorni di riflessioni per rispondere a interrogativi che definiscono il nostro presente. E concorrono a delineare il nostro futuro>.

Gli incontri del Festival si svolgono contemporaneamente in presenza e in streaming su limesonline.

In ottemperanza alle misure di contenimento del Covid-19 l’accesso alle sale sarà consentito unicamente previa prenotazione, compilando l’apposito modulo online.

La mostra

Occidentalismi. Le faglie del mondo transatlantico. Mostra cartografica a cura di Laura Canali

La sfida tra Stati Uniti e Cina sta destabilizzando lo spazio euroatlantico. Le certezze della guerra fredda, che tenevano insieme l’area Nato, sono evaporate o rimesse in discussione. Oggi, molte tensioni dello scontro tra Cina e Usa si scaricano sui paesi europei. La crisi d’identità che investe gli Stati Uniti contribuisce al disordine nelle relazioni fra le due sponde dell’Atlantico. La frammentazione dello spazio europeo, che visto dagli Usa è sempre più segnato dalla partizione fra “Vecchia” e “Nuova” Europa, rende più ardua la ricomposizione delle fratture in atto. In questo contesto, anche la posizione dell’Italia è più incerta, come dimostrano l’apertura alle nuove vie della seta promosse dalla Cina e la conseguente reazione americana.

La mostra cartografica di Limes, attraverso 12 mappe in grande formato e una mappa murale, cercherà di mettere in evidenza le linee di faglia nello spazio euroatlantico, la loro profondità e il posizionamento dei vari Stati (e parti di essi) per meglio comprendere la direzione di questo deragliamento geopolitico.

Visite guidate a cura di Laura Canali

sabato 17 ottobre, ore 11.15 (clicca qui per prenotare) e 16.45 (clicca qui per prenotare)

(clicca qui per prenotare) e (clicca qui per prenotare) domenica 18 ottobre, ore 11.15 (clicca qui per prenotare) e 17.15 (clicca qui per prenotare)

Emergenza Covid-19,regole di comportamento a Palazzo Ducale

Mi piace: Mi piace Caricamento...