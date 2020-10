È successo in via Melinotto a Pegli. Intervenuti anche i militi della locale Croce Verde

Oggi i Vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti in via Melinotto a Pegli per soccorrere un ciclista caduto su un sentiero. Stabilizzato grazie all’intervento dei militi dalla Croce Verde, è stato poi posizionato su una speciale barella da trasporto in montagna e trasportato in spalla fino all’ambulanza.





Mi piace: Mi piace Caricamento...