Bucci: «In alcune aree 8 positivi su 10mila abitanti. Possibili azioni in più rispetto al Dpcm» – AUDIO

<Dobbiamo lavorare duro per fare in modo che tutti usino le mascherine, tutti si lavino le mani più volte al giorno e tutti osservino le distanze>

Il sindaco Marco Bucci, parlando in Consiglio comunale e riferendo a seguito della richiesta di fare il punto tutte le settimane sulla situazione covid (bocciata dalla maggioranza della Sala Rossa) ha detto che altre aree sono invece a 0,3 positivi ogni 10mila abitanti. Nelle prossime 24 ore ha parlato di un possibile provvedimento restrittivo (<Non certamente il contrario>, ha detto Bucci) alla luce di un dato preoccupante (quello delle zone dove ci sono più contagi) <che deve metterci tutti nelle condizioni di lavorare duro per fare in modo che tutti usino le mascherine, tutti si lavino le mani più volte al giorno e tutti osservino le distanze>. Sotto: l’audio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...