Tamponi rapidi al Deledda, una positiva su 180 testati

Tamponi rapidi, le squadre della Asl3 ne faranno più di 400 al giorno. Chi risulta “non negativo” viene sottoposto a tampone molecolare per accertare la positività. Toti: <Un modo per tranquillizzare gli studenti e le famiglie e dare risposte rapide, isolare e prendere in carico prontamente eventuali casi positivi e contenere i contagi>

<Ecco le prime squadre della Asl3 che da oggi effettueranno i tamponi rapidi, ben 400 al giorno, nelle scuole a Genova, partendo da quelle che hanno più del 25% di assenti come il Liceo Linguistico Deledda, dove da stamattina circa 750 ragazzi e 90 tra insegnanti e operatori potranno sottoporsi al test direttamente all’interno delle strutture – dice il presidente della Regione -. Un modo per tranquillizzare gli studenti e le famiglie e dare risposte rapide, isolare e prendere in carico prontamente eventuali casi positivi e contenere i contagi, in un’ambiente come la scuola che merita il massimo della nostra attenzione. Tracciare, testare e trattare: così combattiamo davvero il virus continuando a far andare avanti il Paese.







