Un altro incidente in piazza Giusti, il quartiere rilancia la petizione per la rotonda

Traffico in tilt. Sul posto la Polizia locale e i soccorsi inviati dal 118. Per terra il guidatore di uno scooter, trasportato in codice giallo, di media gravità, al San Martino.

Sullo stesso incrocio gli incidenti sono frequenti. Si tratta sicuramente di un incrocio difficile, con cinque diverse strade che affluiscono o defluiscono o entrambe le cose.

Per questo, alcuni residenti hanno lanciato una petizione per chiedere la creazione di una rotonda che possa prevenire gli incidenti.

