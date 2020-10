Meteo Limet, in arrivo una nuova libecciata

Situazione: ancora condizioni di variabilità sulla nostra regione; successivamente il rialzo della pressione sul Mediterraneo occidentale lascerà spazio ad una pausa più stabile.

Lo dice Daniele Laiosa dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: martedì 6 ottobre 2020

Avvisi: nuova libecciata dal pomeriggio sul Ligure, mare da agitato a molto agitato.

Cielo e Fenomeni: fino al mattino Liguria divisa in due: cieli perlopiù nuvolosi a levante, qualche debole precipitazione possibile nelle zone interne dello spezzino; aperture a ponente, specie su imperiese, con tempo in prevalenza soleggiato; nel corso della giornata parzialmente nuvoloso a ponente per velature o nubi medie, ulteriore intensificazione della nuvolosità a levante accompagnata da precipitazioni più diffuse in chiusura di giornata sull’Appennino orientale e sullo spezzino.

Venti: ciclonico teso, tendente a disporsi da sud-ovest nel corso del pomeriggio sui settori al largo e su Capo Mele, rinforzi fino a burrasca.

Mari: molto mosso lungo la costa ovest, tra molto mosso ed agitato altrove per onda già formata da sud-ovest, tendente ad aumentare fino a molto agitato il settore centrale e orientale nel corso del pomeriggio.

Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime in quota sull’Appennino.

Costa: min 13/16 , max 18/21°C

Interno: min 9/14°C, max 15/19°C

