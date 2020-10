Via Gaeta, altra ambulanza bloccata. Ultimo appello del Municipio. Partono le multe

Paletti per consentire solo la sosta delle moto, ma le auto parcheggiano comunque senza rispettare le regole. Grave rischio per le persone soccorse. Cosa succederebbe se dovesse salire il camion dei vigili del fuoco? Il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù: <Se non funzionano nemmeno le sanzioni saremo costretti a togliere una ventina di posti moto per mettere paletti ovunque, prima che qualcuno ci rimetta la vita>

Oregina, gli abitanti della zona sono avvertiti: da oggi fioccheranno le multe per sosta pericolosa e intralcio. Dopo l’ennesimo episodio di pochi giorni fa, quando un’ambulanza è stata costretta imboccare la strada contromano e la protesta di molti residenti (evidentemente stanchi del comportamento di certi vicini di casa privi di senso civico), ha chiesto alla Polizia locale “tolleranza zero”. <Prima che qualcuno ci rimetta la pelle – dice il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù -. Le ambulanze vengono fortemente rallentate e a volte la vita o la morte è questione di una manciata di secondi. Ma penso anche che, se si verificasse un incendio e i mezzi dei vigili del fuoco non potessero accedere, sarebbe una strage. Abbiamo tentato con ogni mezzo, con le buone. Abbiamo messo i paletti in parte della via per consentire il posteggi a una ventina di moto o scooter, ma non alle auto e c’è chi ci lascia comunque la macchina, bloccando il transito. Così non è più pensabile andare avanti, perché prima o poi ci scapperà il morto. Da oggi, quindi, la Polizia locale curerà con particolare attenzione la strada, sanzionando tutti quelli che non rispettano le regole. Se anche questo non basterà, saremo costretti a mettere i paletti ovunque, cancellando anche i posti moto. Sta ai cittadini decidere se cominciare a rispettare le regole o perdere quei posti>.

