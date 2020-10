Ambulatorio mobile, 1 ogni 10 è “non negativo” al test antigenico

Per accertare la positività è, ovviamente, necessario effettuare il tampone molecolare orofaringeo

Per capire quanti sono i veri positivi tra i cittadini del centro storico che sono andati a chiedere di eseguire il test anti, tutti coloro che non sono risultati negativi al test antigenico saranno sottoposti a tampone vero e proprio.

Da ieri, 1° ottobre 2020, è attivo un ambulatorio ad accesso libero e gratuito nei locali della Commenda di San Giovanni di Prè per l’esecuzione del test rapido mediante tampone nasale (test antigenico) per attività di screening a tutela della popolazione della città di Genova ed in particolare del centro storico.

Sono stati 150 i cittadini che si sono recati a chiedere il tampone nella giornata di ieri, 1º ottobre. Oggi sono stati 142 per un totale di 292 persone. Sono circa una trentina le persone risultate “non negative”.

In questa prima fase i cittadini potranno accedere dalle ore 8 alle ore 14 e dal lunedì al venerdì.

Al fine di garantire il rispetto delle norme anti-contagio, l’accesso è regolato dal personale dell’ambulatorio mobile di ASL 3 che è presente nel piazzale antistante l’edificio della Commenda.

L’attività è gestita dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 3 che prende in carico eventuali soggetti risultati “non negativi” per i successivi accertamenti previsti dai protocolli sanitari.

