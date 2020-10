Bucci: «Nautico unico salone al mondo nel 2020»

Il Sindaco: <Venite a vedere i nostri carruggi con le nostre opere d’arte. Venite a vedere la città dal mare, quella città che affascinò Petrarca nel 1300 e non ha mai smesso di affascinare>

<Ci siamo tirato su le maniche – ha detto il sindaco Marco Bucci -. che Genova sa rialzarsi lo abbiamo dimostrato, continueremo in futuro> che poi, alla presenza del ministro Paola De Micheli, ha ricordato come il comune abbia <chiesto 5 miliardi del recovery fund> per una città che è città di commercio, di cultura, la porta del Sud Europa>.

<Vogliamo prendere il nostro posto come città in Europa e nel mondo. Chiedo a tutti di venire nei carruggi, a vedere le nostre opere d’arte, a vedere la città dal mare. La città che ha affascinato Petrarca nel 1300 e che non ha mai smesso di affascinare>.

Bucci, alludendo al nuovo ponte Genova San Giorgio ideato da Renzo Piano, ha ricordato come quest’anno ci sia una nave in più a Genova, <la nave più lunga del mondo>.

<La nostra – ha proseguito il primo cittadino – è una città dove lottare, vivere, lavorare, trascorrere tempo libero>.

<Il Salone è la passione per il mare – ha concluso Bucci all’inaugurazione della 60ª edizione del Salone Nautico – che viene dal cervello e dal cuore e che porta una forte ricaduta economica sulla città. Come diciamo noi genovesi: noi non ci fermiamo mai! Buon vento a tutti voi>.





