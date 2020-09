È stato pizzicato da una Volante e denunciato per porto abusivo di armi visto che aveva con sé un coltello a serramanico

È successo in piazza Martinez alle 14.45 di ieri: un 31enne italiano è stato denunciato dai poliziotti dell’U.P.G. per porto abusivo di armi.

L’uomo è stato segnalato mentre tentava di aprire le portiere di alcuni veicoli in sosta e, una volta fermato, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

