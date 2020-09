Ieri, alle 23:30, un’auto si è ribaltata in via Gramsci, probabilmente toccando con le ruote i cordoli. Un uomo è stato soccorso dal 118 (ambulanza della Croce Verde Genovese) ed è stato trasportato in codice giallo (di media gravità) al pronto soccorso dell’ospedale Galliera. Sul posto la Polizia locale e i Vigili del fuoco che hanno dovuto ribaltare il mezzo per poterlo rimuovere.

