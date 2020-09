Ruba veleno da trappole per topi e lo sparge al parco. Denunciato

La Polizia lo ha fermato mentre lo spargeva anche nel letto del Bisagno

In Piazza Manzoni, ore 15.00 gli agenti delle volanti hanno denunciato un marocchino, irregolare sul TN, di 29 anni per il reato di getto pericoloso di cose, danneggiamento e tentate lesioni personali.

A seguito di svariate segnalazioni su alcuni atti di vandalismo alle trappole per topi nel centro cittadino, ieri pomeriggio una volante dell’UPG, durante il regolare controllo del territorio, ha effettuato un giro nelle zone dove sono piazzate le trappole. Giunti in piazza Montano gli agenti hanno “pizzicato” il 29enne proprio nel momento in cui stava lanciando le esche sul greto del Bisagno. Immediatamente bloccato, il giovane,che aveva rotto tutte le trappole per poi disseminare il veleno sul tappeto di gomma dove alcuni bambini stavano giocando, è stato denunciato per danneggiamento, per lancio di oggetti pericolosi ed altresì denunciato per tentate lesioni personali per aver disperso sostanze velenose all’interno di un parco provocando così il concreto pericolo di avvelenamento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...