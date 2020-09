Rubano cosmetici alla Coop, acciuffati da una volante e da un’auto della Stradale

Scoperti da una commessa, sono riusciti a scappare. Ma non molto lontano

Largo San Francesco da Paola, ore 10:15 due pattuglie rispettivamente dell’U.P.G. e della sezione polizia stradale, quest’ultima in servizio di vigilanza dinamica ai seggi elettorali, hanno denunciato due tunisini 18enni per furto in concorso.

I due all’interno del supermercato “Incoop” hanno asportato diversi cosmetici per un valore complessivo di 40 euro. Oltrepassate le casse senza pagar nulla ma con le tasche rigonfie, sono stati fermati da una commessa a cui hanno confessato di aver preso solo due confezioni di crema “Venus” Vista la perplessità della dipendente sono fuggiti in direzione di via Bari. Qui pochi minuti dopo sono stati rintracciati dalla polizia ancora intenti ad occultare la refurtiva in un anfratto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...