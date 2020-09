Cade in acqua in Darsena, salvato dalla Guardia Costiera

L’uomo è poi stato trasportato al Galliera in stato di ipotermia.

Intervento di soccorso, nella mattinata di oggi, per salvare un cittadino di nazionalità tunisina caduto in acqua nella Darsena Comunale del porto di Genova.

Alle ore 13.00 perveniva, tramite il numero blu 1530, alla Sala operativa di questa Direzione Marittima una segnalazione di emergenza che riportava un uomo in acqua e in difficoltà all’interno della Darsena Comunale. La Guardia Costiera di Genova, inizialmente, ha inviato sul posto il personale di pattuglia NOIP, che è riuscito a recuperare e trarre in salvo il pericolante in pochissimo tempo, rendendo non necessario l’intervento delle vedette che nel frattempo erano state allertate.

Il malcapitato, una volta portato a terra, è stato sottoposto alle prime cure da parte del personale intervenuto, che ha provveduto a tenerlo al caldo evitando così il peggioramento della situazione ipotermica di per sè già critica e che successivamente lo ha lasciato in carico al personale sanitario del 118 intervenuto, il quale disponeva l’invio, alle ore 13:45, presso il “Galliera” con forte stato di ipotermia, principio di annegamento e grave stato diabetico.

