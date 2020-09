Musica a tutto volume su un bus, aggrediscono l’autista che li richiama

È successo ieri alle 22:40 a bordo di un mezzo della linea 9. Denunciati dalla polizia per interruzione di pubblico servizio

I poliziotti del Commissariato Sestri Ponente hanno denunciato una genovese 29enne ed un calabrese 53enne per interruzione di pubblico servizio in concorso. I due, a bordo di un autobus della linea AMT n. 9, sono stati richiamati all’ordine dall’autista in quanto ascoltando musica ad alto volume disturbavano sia la sua concentrazione alla guida sia gli altri passeggeri a bordo. Per tutta risposta i due si sono scagliati verso di lui ricoprendolo d’insulti e costringendolo ad interrompere la marcia del bus. Immediato l’intervento della Polizia che, dopo aver accompagnato la coppia in Questura, l’ha denunciata.

