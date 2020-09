Aggredisce gli agenti che intervengono per sedare una zuffa e ne manda due all’ospedale. Denunciato

L’uomo, che ha precedenti specifici, non si è fermato nemmeno quando gli uomini della Polizia locale hanno spruzzato lo spray al peperoncino

Ieri sera, poco prima delle 21, una pattuglia del servizio serale del 5º distretto territoriale della Polizia Locale è intervenuta in Lungo Polcevera per dividere due persone impegnate in una violenta colluttazione tra due uomini segnalata da alcuni cittadini. Sul posto, su richiesta di ausilio della pattuglia stessa, sono arrivate altre pattuglie dai distretti 1º, 2º e 6º oltre a quella del reparto Giudiziaria. Gli operatori hanno dovuto utilizzare lo spray antiaggressione per fare cessare la zuffa tra i due, ma uno di questi, un cittadino tunisino, ha reagito aggredendo il personale della Polizia Locale. Due i funzionari feriti nel corso della colluttazione. Uno di questi, a causa di un violento pugno allo sterno, è stato trasportato immediatamente in codice giallo all’ospedale Villa Scassi dove i medici hanno deciso per lui una prognosi di tre giorni mentre l’altro ispettore è a tutt’ora sottoposto a ulteriori accertamenti. Danneggiati durante la zuffa anche due veicoli in sosta. Il cittadino tunisino, con precedenti specifici, è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per l’inosservanza alla legge sull’immigrazione. Sul cittadino italiano con cui è arrivato alle mani sono in corso ulteriori accertamenti.

