Due incendi in poche ore in un palazzo di via Tonale

Prima un quadro elettrico nel vano scale, poi un appartamento vuoto all’ultimo piano dell’edificio di Arte. Probabile l’origine dolosa. In serata i vigili del fuoco hanno dovuto evacuare 20 persone, poi rientrate nei loro appartamenti

Nel pomeriggio un boato, quello causato da un corto circuito. Forse un sabotaggio, forse un allacciamento abusivo al quadro elettrico per rubare la corrente fatto in modo maldestro. Saranno le indagini a dirlo. Nemmeno il tempo di ragionarci su e, in serata, è andato a fuoco un appartamento all’ultimo piano dello stesso palazzo di Cornigliano. I vigili del fuoco e la Polizia di Stato hanno dovuto evacuare tutta la scala: 20 persone in tutto, che sono potute rientrare al termine dello spegnimento. Anche in questo caso l’origine del rogo sembra essere dolosa. Indagano i tecnici della Giudiziaria dei Vigili del fuoco e la Polizia.

