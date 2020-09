Incidente sul lavoro, operaio perde una falange

L’uomo, che ha 29 anni e lavora in un’azienda di confezionamento nella zona industriale di Arenzano, ha subito l’amputazione di una parte di un dito di una mano. Soccorso prima dai colleghi e poi dal 118 con un’auto medica e un’ambulanza, è stato trasportato al Centro regionale di chirurgia della mano di Savona. Non è in pericolo di vita ed è stato trasportato in codice giallo, di media gravità. Non è ancora nota la dinamica dell’incidente. Si sa, però, che il 29enne stava lavorando con una macchina che ha dei rulli tra cui la falange potrebbe essere rimasta imprigionata. Subito è scattata l’indagine della Asl3. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Arenzano. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso responsabile dell’azienda, la Amcor Flexibles che ha il suo stabilimento in via Val Lerone.

Mi piace: Mi piace Caricamento...