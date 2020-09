Aprono nidi e asili, ma per i sindacati non ci sarebbero le misure di sicurezza

Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: <Permangono forti criticità relative alla mancanza di personale docente e non docente>

Oggi i nidi e le scuole d’infanzia comunali riaprono ai bambini e alle famiglie. <Come segreterie aziendali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl del Comune di Genova esprimiamo la nostra preoccupazione perché le condizioni per l’apertura in sicurezza non sono garantite in quanto permangono forti criticità relative alla mancanza di personale docente e non docente, e allo stato di molte strutture educative che sono ancora in attesa di adeguamenti degli spazi interni ed esterni – scrivono le segreterie aziendali presso il Comune -. Perciò chiediamo che tali problematiche siano affrontate e risolte immediatamente in modo da garantire l’apertura in sicurezza per tutti: bambini, famiglie e lavoratori>.

