Per tutta la giornata il traffico è stato rallentato sulle autostrade attorno a Genova, sempre per i lavori in corso. Stasera, dopo la chiusura degli uffici, la viabilità s’è ulteriormente appesantita e sono aumentate le file di auto. Problemi per gli automobilisti anche in A7.

A7: Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A10: Coda di 4 km tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto per lavori.

A26: Coda di 4 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

