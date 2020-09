Abracadabra Festival 2020 a Villa Serra il 12 e 13 settembre

Nel weekend di sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle ore 9,30 alle ore 22.30, torna “Abracadabra Festival”, il village del magico, del fantasy e dell’insolito, nella suggestiva e scenografica cornice di Villa Serra a Comago, nel Comune di Sant’Olcese

La Società High Voltage Sport 2 in collaborazione con il Black Widow Records, Circolo Culturale Fondazione Amon e l’Accademia delle Arti Magiche, organizza la seconda edizione dell’“Abracadabra Festival”, ovvero il village del magico, del fantasy e dell’insolito. Nello splendido scenario di Villa Serra, infatti, si potrà volare sulle ali della fantasia, in un fine settimana tutto speciale, all’insegna del divertimento con un pizzico di mistero, spaziando attraverso le seguenti aree e i seguenti temi:

Spazio Bimbi: Giochi, competizioni ludiche e tanto altro ispirato al mondo della fantasia, in particolare a quello del Maghetto più famoso del mondo

Spazio Illusionismo: maghi, illusionisti e prestigiatori vi stupiranno con la loro arte e con i loro eccezionali esperimenti, grazie al coordinamento di Giocaluccoli e Lanterna Magica;

Antica Arte della Divinazione: in angoli appropriati, resi caratteristici con particolari scenografie, Astrologi e Chiromanti tipicamente vestiti, intratterranno i presenti con l’antica arte della divinazione;

Folclore Storico e Medievale: Spaccato di vita medievale con figuranti storici, duelli all’arma bianca, lotta con i bastoni e tiro con la balestra. Danze rinascimentali e medievali. Mercato storico popolare. Teatro storico popolare;

Spazio Danza: Momento di danza con stage per il pubblico con numerose compagnie di danza genovesi: danze di folclore popolare, orientali, tribal e contemporaneo.

Spazio Musica: sia sul palco che in angoli dedicati musiche a tema che spaziano dal Celtico al Soft Metal a cura di Black Widow Records. Infatti domenica 13 si svolgerà il primo “Rockfestival” per i trent’anni della storica etichetta che ha sede a Genova. Questi i gruppi che si esibiranno: Small Band (Rock Covers) – The Ikan Method (Prog) – Melting Clock (Prog) – Fungus Family (Hard psyck rock) – Ramrod (Hard Rock blues) – Empty Spaces (Tributo Pink Floyd). Inoltre DJ Set con musiche dei mitici Anni ’70 – ’80 e ’90.

Mostre tematiche: Esposizione di opere pittoriche di importanti artisti genovesi anche relative ai tarocchi e al mondo magico in genere;

Conferenze e incontri: Conferenze e incontri legati al mistero, al fantasy, alle discipline di frontiera affrontate da esperti provenienti da tutta Italia;

Sfilata di Moda: Una sfilata con abiti a tema, seconda edizione di Miss Abracadabra;

Inoltre, la manifestazione prevede un parco giochi per i più piccini, stand gastronomici con specialità tipiche, bancarelle con occasioni e curiosità. Non manca lo spazio dedicato alla solidarietà con l’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) che, con i suoi volontari, presenzierà non solo per raccogliere fondi, ma anche e soprattutto per sensibilizzare il pubblico a non trascurare l’importanza della ricerca medica.

Tutta la manifestazione seguirà attentamente il protocollo per la prevenzione del Covid 19 per garantire al pubblico e ai partecipanti di godersi due giornate in relax e piena sicurezza.

GenovaRent che, per agevolare gli spostamenti dei visitatori e snellire la viabilità nei pressi della manifestazione, metterà a disposizione un servizio di bus navetta (fino ad esaurimento posti) da Genova, Stazione di Bolzaneto, a Villa Serra e ritorno con i seguenti orari:

Dalla Stazione di Genova Bolzaneto a Villa Serra: 9.30 – 11.30 – 14.30 – 16.30

Da Villa Serra alla Stazione di Genova Bolzaneto: 20.30- 21.30

