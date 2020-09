Picchia l’anziano assistito, badante denunciata

La donna assiste da 10 anni l’80enne. Non c’erano mai stati problemi, ma da qualche mese è cambiata, diventando aggressiva. Questo ha raccontato l’anziano alla Polizia di Stato intervenuta. La circostanza è confermata anche dai vicini di casa

I poliziotti hanno denunciato una nigeriana di 32 anni per il reato di lesioni personali aggravate. È successo ieri poco prima delle 14 in via Maroncelli, a Sestri Ponente. La donna, badante di un genovese di 80 anni, ieri pomeriggio dopo l’ennesimo litigio con l’anziano datore di lavoro l’ha colpito al volto procurandogli graffi e ferite guaribili in 10 giorni.

L’uomo ha poi dichiarato agli agenti, versione confermata anche dai vicini di casa, che la 32enne, sua badante da ben 10 anni, da qualche mese è cambiata diventando aggressiva tanto da picchiarlo in più occasioni a seguito di frivole discussioni.

