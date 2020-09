Due persone sono rimaste ferite su un bus in via Cadorna. Il mezzo AMT è stato costretto a frenare bruscamente perché un pedone ha attraversato la strada fuori dalle strisce.e due i pedoni che sono caduti e si sono infortunati. Soccorsi dal 118, hanno rifiutato il ricovero. Il mezzo si è dovuto fermare per consentire i soccorsi. Sul posto la polizia di Stato.







