Sul volo da Tirana passeggero con 39.2 di febbre. Scattano i protocolli Covid

Individuato subito dopo la discesa dall’aereo, è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Villa Scassi dove è stato sottoposto a tampone

L’uomo è stato individuato durante i controlli messi in atto all’Aeroporto, subito dopo la discesa dall’aereo Blu Express arrivato da Tirana alle 13:35. Sono stati subito attivati i protocolli concordati con le autorità sanitarie. Il passeggero è stato isolato e trasportato in ospedale per gli accertamenti accertamenti. <È la prova che i controlli in aeroporto sono fatti in maniera meticolosa e funzionano> dicono al Colombo.

