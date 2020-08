Sbalzato dalla moto in via Milano, 23enne gravissimo

È successo questa mattina prima delle 6, quando il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso (in immediato pericolo di vita) al San Martino

La moto è scivolata via in una direzione, il ragazzo è volato nell’altra, finendo sulle aiuole laterali. Non si esclude il coinvolgimento di un altro mezzo e per questo la polizia locale sta visionando i filmati delle telecamere per capire se ci sia la responsabilità di terzi, poi datisi alla fuga, o se si tratti di un incidente autonomo. Sul posto le pattuglie del servizio notturno e quella del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria che dovranno ricostruire la dinamica.

