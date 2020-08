Meteo Limet: temporali anche molto violenti

Situazione: La perturbazione nordatlantica ha fatto il suo ingresso nel Mediterraneo con il suo carico di piogge e temporali. Peggioramento del tempo durante tutto il weekend con fenomeni anche molto violenti

Lo dice Jacopo Zannoni dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: sabato 29 agosto 2020

Avvisi: Possibili accumuli localmente molto elevati sul Genovesato occidentale interno, con annessi allagamenti

Cielo e Fenomeni: Mattinata con presenza di nubi compatte su tutta la regione. Già dalle prime ore della giornata alcuni rovesci interesseranno l’area compresa tra arenzanese e valpolcevera, veloce peggioramento delle condizioni del tempo dopo l’alba, con formazione di temporali orografici molto intensi, non sono escluse grandinate.

Dal pomeriggio traslazione dei fenomeni a levante con formazione di temporali orografici sull’estremo levante e rovesci intermittenti altrove. In serata nuovi fenomeni temporaleschi in risalita dal mare sul settore centrale. Asciutto sull’imperiese zone interne del ponente.

Venti: Forti da sud est sul centro levante al mattino. Rotazione da sud ovest a partire dalla serata, con rinforzi in mare aperto

Mari: generalmente molto mosso per onda da sud est. Rotazione da sud ovest dopo la mezzanotte con moto ondoso in ulteriore aumento.

Temperature: In lieve calo.

Costa: min 19/22°C, max 23/26°C

Interno: min 12/15°C, max 19/24°C

Domani, domenica 30 agosto

Poco nuvoloso sul ponente ligure, piogge e temporali interesseranno a fasi alterne il centro levante, risultando più intensi dal promontorio di Portofino verso est. Migliora ovunque in tarda serata.

