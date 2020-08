Incidente in via Mogadiscio, centauro in codice rosso

28 Agosto 2020

28 Agosto 2020 Cronaca E successo poco prima delle 15. Nel sinistro non sono coinvolti altri veicoli. Il conducente è stato trasportato al San Martino in gravi condizioni. È stato ritenuto in immediato pericolo di vita Sul posto, oltre agli agenti del 4º distretto di Polizia locale, l’ambulanza e l’auto medica inviate dal 118. Inviata anche una pattuglia del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria della “Locale” per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’incidente non coinvolge altre vetture: il motociclista è caduto da solo, senza essere scontrato da altri mezzi. Condividi: E-mail

Stampa



WhatsApp

Telegram

Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati