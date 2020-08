Ciclista di 75 anni cade in via Molassana. È in codice rosso

L’uomo, molto conosciuto nel quartiere e nel mondo del calcio dilettantistico, avrebbe avuto un malore e sarebbe caduto di conseguenza

L’anziano, a causa del malore, è caduto procurandosi lesioni. Soccorso dal 118, è stato trasportato al San Martino in codice rosso, il più grave.

Sul posto la polizia locale del 4º distretto e i colleghi del reparto Infortunistica per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente che, però, come si è detto, sarebbe conseguente al malore.

In copertina: foto d’archivio

