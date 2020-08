Rubano zaino con 20 mila euro in chiesa, denunciate dai Carabinieri

Il proprietario, un turista di origine turca ma residente negli Stati Uniti, lo aveva lasciato su una panca. Loro hanno pensato bene di prenderlo e di tenerselo. Ma le telecamere di videoserveglianza le hanno tradite

I Carabinieri della Stazione di Santa Margherita Ligure, al termine di un’attività di indagine avviata a seguito della denuncia sporta da un turista 71enne di origine turca, residente negli Stati uniti d’America, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato in concorso una 43enne di origine elvetica, residente a Milano, ed una collaboratrice domestica 42enne di origine filippina, residente a Bergamo. Le due donne lo scorso 9 luglio, presso il Santuario Nostra Signora della Rosa di S.M.L., si sono appropriate della somma in denaro pari a circa 20mila euro tra dollari americani e lire turche, custodita all’interno di uno zaino che il denunciante aveva dimenticato su di una panca all’interno del predetto luogo di culto. I Carabinieri sono risaliti all’identificazione delle due donne grazie ad un certosino lavoro di analisi dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza cittadino.

