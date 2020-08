La Polizia locale informa che la via al Forte Monte Guano, a Coronata, è stata chiusa per incidente stradale. La circolazione è interrotta. Sul posto ci sono due pattuglie per rilevare l’incidente e fermare le auto in arrivo e due ambulanze inviate dal 118.

Articolo in aggiornamento

