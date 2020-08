Misterioso furto in casa: non c’è stata effrazione

Il bottino è di ben 15mila euro. Indagano i carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Sestri Levante stanno conducendo le indagini su un furto in abitazione commesso tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio di ieri quando ignoti, apparentemente senza provocare effrazione, si sono introdotti all’interno di un appartamento sito in via della Chiusa, utilizzato quale seconda casa, asportando oggetti in oro per un valore complessivo quantificato in 15.000 euro circa. L’abitazione non è dotata di sistema di allarme ed il proprietario non è coperto da assicurazione contro tali eventi.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...